В «Роснефти» рассказали о развитии сотрудничества с МГУ имени М.В. Ломоносова

Ключевым вузом-партнером «Роснефти» с 2006 года остается МГУ имени М.В. Ломоносова. Компания и вуз сотрудничают в сфере подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности, создания инфраструктуры совместных проектов.

«Роснефть» взаимодействует со структурными подразделениями университета, а также с «Иннопрактикой», которая объединяет Центр национального интеллектуального резерва и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Компания адресно финансирует инновационные программы и проекты, реализуемые совместно с университетом, а также оказывает вузу благотворительную помощь.

Для привлечения на предприятия «Роснефти» молодых специалистов с высоким уровнем подготовки, компания ежегодно проводит для студентов МГУ профориентационые мероприятия, организует стажировки и производственные практики учащихся. Лучшим студентам выплачиваются корпоративные стипендии.

На кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ создан Научно-образовательный центр «Роснефти» по цифровым технологиям в нефтегазовой отрасли. При подготовке специалистов в центре применяют междисциплинарные подходы с использованием современных цифровых технологий. На базе центра реализуется магистерская программа «Цифровизация в сфере геологии горючих ископаемых». В образовательном процессе используется современное программное обеспечение, включая корпоративный программный комплекс геологического моделирования «РН-ГЕОСИМ». С участием отраслевых экспертов-практиков и специалистов по цифровой трансформации компании магистранты привлекаются к решению актуальных прикладных бизнес-задач в области цифровизации.

«Роснефть» поддерживает также реализацию проекта «Вернадский», который предусматривает стажировки студентов и преподавателей в ведущих российских образовательных и научных организациях. В рамках проекта также создан единый портал для интеллектуальных соревнований и конкурсов, проводятся конкурсы молодежных научно-технических инициатив.

Специалисты университета принимают участие в модернизации профессиональных образовательных программ и повышении квалификации преподавателей техникумов и колледжей Красноярского края, которые обеспечивают подготовку кадров для флагманского проекта «Восток Ойл». За 2021-2022 годы были модернизированы программы по направлениям «Бурение нефтяных и газовых скважин» — в Таймырском колледже и «Переработка нефти и газа», «Технология аналитического контроля химических соединений» в Ачинском техникуме нефти и газа.

«Роснефть» совместно с МГУ реализует программы переподготовки и повышения квалификации специалистов разного уровня по актуальным направлениям. Основным партнером Компании в этом направлении является «Иннопрактика». При реализации образовательных программ привлекаются также специалисты Геологического и Биологического факультетов МГУ, Московской школы экономики МГУ, Высшей школы бизнеса МГУ, Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. За последние 8 лет более 2 тысяч сотрудников компании прошли обучение по 73 программам.

Научно-исследовательская и инновационная деятельность - важные направления сотрудничества «Роснефти» и МГУ. Ученые биологического факультета МГУ при поддержке «Роснефти» и «Иннопрактики» создали уникальный биопрепарат для очистки береговой линии акватории северных морей от углеводородных загрязнений. Технология основана на использовании природных холодолюбивых микроорганизмов, которые используют углеводороды в качестве источника питания. В настоящее время ведутся испытания препарата в условиях проточных морских аквариумов на базе Беломорской биологической станции МГУ.

В 2022 году «Роснефть» и «Иннопрактика» продолжили реализацию не имеющего аналогов проекта по бурению в Восточной Арктике малоглубинных стратиграфических скважин. Поднятый из недр керн - источник геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики. Комплексные лабораторные анализы добытого керна и обобщение имеющейся ретроспективной геологической информации выполнит «Иннопрактика» в лабораториях МГУ.

Также в 2022 году специалисты Тюменского нефтяного научного центра, который является частью научно-проектного блока «Роснефти», и компании «Иннопрактика» создали уникальный программный комплекс «РН-Цифровой керн». Это —программный продукт, позволяющий проводить исследования цифровой копии керна — образца породы из нефтяной скважины.

Такое программное обеспечение не имеет аналогов в России. Виртуальное моделирование керна позволяет не только спрогнозировать содержание углеводородов в пласте, но и подобрать наиболее эффективные методы разработки для увеличения его нефтеотдачи. Преимущество использования цифровой модели — в возможности многократных исследований одного и того же образца при различных условиях. В экспериментах на реальном образце однократное воздействие приводит к изменению его свойств.

