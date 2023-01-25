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15:12, 25 января 2023Ценности

Россиянкам назвали скрывающую недостатки фигуры модную вещь

Российский стилист Юлия Зверева: облегающий брючный костюм скрывает недостатки фигуры

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Юлия Зверева назвала россиянкам скрывающую недостатки фигуры модную вещь. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Так, эксперт призвала читательниц портала отказаться от объемной одежды и присмотреться к облегающим брючным костюмам. «При выборе цвета сразу отбрасывайте "модные" неоновые — оттенки должны быть благородными и подходить именно вам», — пояснила Зверева.

При выборе данного предмета гардероба специалист посоветовала обратить внимание на брюки палаццо. По ее словам, они не только маскируют неидеальные пропорции фигуры, но и визуально делают женщину моложе. Также собеседница издания порекомендовала не забывать про вертикальные детали, например стрелки или лампасы (широкая цветная прошивка сбоку по шву вдоль брюк — прим. «Ленты.ру»).

Ранее стилистка Анна Скороходова раскрыла число необходимых для стильного образа вещей. Она посоветовала составить капсульный гардероб, исходя из индивидуальных особенностей фигуры. В него, по мнению Скороходовой, должно входить 8-15 изделий, из которых можно создать четыре-шесть образов. Среди таких вещей — водолазки, футболки, джинсы, брюки и свитеры.

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Мария Винар
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