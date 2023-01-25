Стало известно о трудностях ВСУ в нанесении ударов по целям России

CNN: украинским бойцам стало труднее наносить удары по целям России

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало сложнее наносить удары по целям России. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Украинские официальные лица заявляют, что россияне учатся на своих ошибках на поле боя, из-за чего украинским ракетам сложнее ударять по складам с боеприпасами и логистическим узлам», — сказано в сообщении. Отмечается, что по этой причине Киеву нужны ракеты большей дальности.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что американские крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), которые стоят на вооружении государств НАТО, могли бы долететь до российских городов в случае их использования украинской армией. Он подчеркнул, что дальнобойные ракеты, способные преодолевать расстояния от границ республики до Москвы или Санкт-Петербурга, отсутствуют у Киева в данный момент.