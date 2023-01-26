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20:48, 26 января 2023Ценности

56-летняя мать блогерш примерила их наряды и восхитила зрителей

В сети восхитились 56-летней матерью TikTok-блогерш Эммы и Флоры, примерившей их наряды

Кадр: @the.sisofficial

56-летняя мать блогерш Эммы и Флоры, которые ведут TikTok-аккаунт под никнеймом @the.sisofficial, примерила их наряды и восхитила зрителей. Соответствующее видео сестры опубликовали на странице в соцсети, которая насчитывает около 350 тысяч подписчиков.

В начале ролика женщина появилась перед камерой в полосатом свитшоте, коричневых брюках с ремнем и очках в массивной оправе, собрав волосы в небрежный пучок. Затем она предстала на размещенных кадрах в одежде дочерей. Так, героиня позировала в облегающем мини-платье без рукавов с акцентом на талии в виде черного ремня. Кроме того, она распустила волосы и дополнила образ длинными перчатками, ботфортами на высоких каблуках и солнечными очками. «Нарядили маму в свою одежду, потому что женщины не обязаны одеваться по возрасту», — подписали девушки.

Пользователи сети оценили внешний вид женщины в комментариях. «Она сразила меня наповал», «Великолепно!», «Она прекрасна», «56! Одевайтесь так, как вам хочется, дамы. #womensupportingwomen ("женщины поддерживают женщин")», — заявили юзеры.

Ранее в январе мать блогерши с никнеймом @titta примерила на камеру откровенный наряд дочери и восхитила зрителей. Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в темно-синих расклешенных джинсах, а также черной кофте и кроссовках. Затем героиня публикации снялась в одежде дочери.

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Алина Гостева
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