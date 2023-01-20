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09:04, 20 января 2023Ценности

Мать блогерши примерила на камеру откровенный наряд дочери и восхитила зрителей

Мать TikTok-блогерши @titta примерила откровенный наряд дочери и восхитила зрителей

Кадр: Tiktok.com/@titaaaaaaaaaa

Мать блогерши с никнеймом @titta примерила на камеру откровенный наряд дочери и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте девушки.

Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в темно-синих расклешенных джинсах, а также черной кофте и кроссовках. Затем героиня публикации снялась в одежде своей родственницы. Она позировала в фиолетовом комбинезоне с лямками крест-накрест, который обнажал часть ее груди. Кроме того, мать тиктокерши дополнила образ остроносыми туфлями с бантами и на шпильках и украшенным жемчужинами ободком на голове.

Пользователи оценили внешний вид женщины в комментариях. «Первоклассно. Судьи присуждают максимальный балл за презентацию», «Твоему отцу повезло», «Твоя мама сейчас красуется, и все мы здесь ради этого», — заявили они.

Ранее в январе мать блогерши с никнеймом @alinamour примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в белом свитшоте и черных легинсах с пылесосом в руках.

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Карина Черных
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