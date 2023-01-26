Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:14, 26 января 2023Мир

В Африке возмутились высказыванием Германии в адрес Лаврова

Африканский союз счел высказывание МИД ФРГ о поездке Лаврова как насмешку над жителями

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Высказывание МИД Германии в связи с поездкой главы российского дипведомства Сергея Лаврова в Африку расценивается как насмешка над континентом и местными жителями, написала пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо в Twitter.

Ранее в Twitter германского министерства появилось сообщение о том, что Лавров прибыл в Африку не для того, чтобы смотреть на леопардов (в сообщении был использован стикер с изображением животного — прим. «Ленты.ру»), а для того, чтобы заявить, что партнеры Киева «хотят уничтожить все русское».

В свою очередь Калондо отметила, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок также посещала Африканский союз, штаб-квартира которого находится в одной из стран Африки, с которыми Берлин поддерживает тесные дипломатические отношения. «Она пришла посмотреть на животных? А не является ли для вас африканский континент, его люди и природа шуткой?» — задала риторический вопрос Калондо.

25 января в МИД России заявили, что в условиях меняющегося миропорядка Россия и ЮАР оказались «в одном окопе». Там напомнили, что обе страны выступают за повышение престижа БРИКС в системе международных отношений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин пригласил Стрелкова в штурмовики ЧВК «Вагнер»
Любимый курорт россиян возобновит прямые рейсы в Россию
Зеленский отречется от поддержки Джонсона в случае его выдвижения в премьеры
Москвич убил бывшую жену и от ее имени писал сообщения дочери
Министр обороны ФРГ не понял причин для радости от отправки танков Украине
В Индии начались аресты студентов за просмотр фильма о премьер-министре
В России отреагировали на предложение принять участие в Азиатских играх
В Киевской области заявили о повреждении энергетического объекта
Модель Перминова вышла в свет в оголяющем грудь наряде
В России сравнили Abrams и Leopard с Т-80
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.