В Африке возмутились высказыванием Германии в адрес Лаврова

Африканский союз счел высказывание МИД ФРГ о поездке Лаврова как насмешку над жителями

Высказывание МИД Германии в связи с поездкой главы российского дипведомства Сергея Лаврова в Африку расценивается как насмешка над континентом и местными жителями, написала пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо в Twitter.

Ранее в Twitter германского министерства появилось сообщение о том, что Лавров прибыл в Африку не для того, чтобы смотреть на леопардов (в сообщении был использован стикер с изображением животного — прим. «Ленты.ру»), а для того, чтобы заявить, что партнеры Киева «хотят уничтожить все русское».

В свою очередь Калондо отметила, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок также посещала Африканский союз, штаб-квартира которого находится в одной из стран Африки, с которыми Берлин поддерживает тесные дипломатические отношения. «Она пришла посмотреть на животных? А не является ли для вас африканский континент, его люди и природа шуткой?» — задала риторический вопрос Калондо.

25 января в МИД России заявили, что в условиях меняющегося миропорядка Россия и ЮАР оказались «в одном окопе». Там напомнили, что обе страны выступают за повышение престижа БРИКС в системе международных отношений.

