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17:03, 25 января 2023Мир

В МИД заявили о нахождении в «одном окопе» с ЮАР

Посол по особым поручениям МИД Озеров: Россия и ЮАР оказались в «одном окопе»

Фото: Shutterstock

В условиях меняющегося миропорядка Россия и Южноафриканская Республика (ЮАР) оказались в «одном окопе». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России и руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, сейчас происходит радикальное переформатирование системы международных отношений, и сам ход исторических событий поспособствовал нахождению России и ЮАР в одном лагере.

«Кроме исторических воспоминаний и совместной борьбы против расизма за подлинную независимость народов Южной Африки, нас объединяет и нынешнее членство в БРИКС и "Большой двадцатке", а также очень много общих сюжетов, связанных с построением нового многополярного мира, с построением новых взаимоотношений между государствами и новыми полюсами силами», — отметил Озеров на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Он напомнил, что ЮАР, как и Россия, выступает за повышение престижа БРИКС в системе международных отношений.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила о попытках западных стран обвинить Москву в разграблении Африки. Она подчеркнула, что Россия отвергает любые подобные обвинения, назвав подобные высказывания глумлением над здравым смыслом.

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Виктория Кондратьева
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