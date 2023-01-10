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21:46, 10 января 2023Россия

Россия заявила о попытках Запада обвинить Москву в разграблении Африки

Дипломат Евстигнеева: Запад пытается обвинить Россию в разграблении Африки

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила о попытках западных стран обвинить Москву в разграблении Африки. Ее слова приводит РИА Новости.

«Некоторые страны снова сегодня заявили о том, что Россия якобы грабит ресурсы Африки или способствует росту там террористических угроз», — указала дипломат. Она подчеркнула, что Россия отвергает любые подобные обвинения. По словам Евстигнеевой, такие высказывания являются глумлением над здравым смыслом.

Кроме того, отметила она, обвинения в адрес России демонстрируют неуверенность в способности африканских государств самостоятельно оценивать причины своих проблем, а также служат насмешкой над их правом выбирать, с какими странами сотрудничать.

Дипломат заявила, что именно те страны, выступившие с подобными обвинениями, присваивают ресурсы африканских государств. «Именно ради желания ограбить ресурсы Ливии эти страны не остановились перед тем, чтобы разрушить эту страну и дестабилизировать весь Сахель», — считает она.

Ранее стало известно о беспокойстве правительства США ростом активности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. Сообщалось, что тактика «Вагнера» ухудшает ситуацию в таких местах, как Мали, что создает больше возможностей для экстремистов.

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Варвара Кузьмина
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