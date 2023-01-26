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02:37, 26 января 2023Мир

Обнародованы доказательства убийств поляками узников концлагерей

ФСБ обнародовала свидетельство того, что поляки с гитлеровцами убивали узников Освенцима

Фото: Sylwia Penc / Globallookpress.com

ФСБ обнародовала рассекреченный документ, благодаря которому стало известно, что поляки из числа бандитов и грабителей вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря «Аушвиц» в Освенциме. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ опубликовала документ с рассказом бывшего узника «Аушвица», старшего лейтенанта Красной армии Павла Гавриша, которому удалось бежать из концлагеря. Он рассказывал, что вместе с политзаключенными в лагерь были брошены грабители и убийцы, которые отвечали за соблюдение внутреннего порядка. По словам Гавриша, администрация концлагеря ставила перед ними задачу по уничтожению как можно большего числа узников.

В современной Польше придерживаются версии о том, что массовое убийство евреев в 1941 году совершили не поляки, а немцы. При этом ранее Институт национальной памяти уже признал, что ответственность за это преступление несут местные жители, а не нацистские оккупанты.

Ранее в украинской части Донбасса разрушили памятник жертвам холокоста. Кто именно надругался над монументом, выясняют правоохранители.

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Екатерина Подвигина
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