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11:01, 26 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о перебазировании авиации в Россию

В Минобороны Белоруссии заявили о перебазировании авиации на российские аэродромы

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Авиационные подразделения региональной группировки войск (РГВ) России и Белоруссии отрабатывают перебазирование на российские аэродромы. Об этом сообщило белорусское Министерство обороны в Telegram.

«В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России», — сказано в сообщении ведомства.

Министерство отметило, что экипажи авиации действуют в качестве контрольных целей, чтобы проверить дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО). Также на полигоне Брестский вертолетные экипажи выполняют парашютное и беспарашютное десантирование подразделений сил специальных операций, добавило ведомство.

Ранее в рамках боевого слаживания РГВ подразделения белорусских Вооруженных сил (ВС) приступили к снятию военной техники с длительного хранения. Минобороны республики уточнило, что этим занимались подразделения 11-й отдельной механизированной бригады ВС страны.

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Кристина Есикова
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