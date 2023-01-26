В Белоруссии заявили о перебазировании авиации в Россию

В Минобороны Белоруссии заявили о перебазировании авиации на российские аэродромы

Авиационные подразделения региональной группировки войск (РГВ) России и Белоруссии отрабатывают перебазирование на российские аэродромы. Об этом сообщило белорусское Министерство обороны в Telegram.

«В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России», — сказано в сообщении ведомства.

Министерство отметило, что экипажи авиации действуют в качестве контрольных целей, чтобы проверить дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО). Также на полигоне Брестский вертолетные экипажи выполняют парашютное и беспарашютное десантирование подразделений сил специальных операций, добавило ведомство.

Ранее в рамках боевого слаживания РГВ подразделения белорусских Вооруженных сил (ВС) приступили к снятию военной техники с длительного хранения. Минобороны республики уточнило, что этим занимались подразделения 11-й отдельной механизированной бригады ВС страны.