Подразделения ВС Белоруссии начали снимать с хранения военную технику

Подразделения ВС Белоруссии начали снимать с хранения технику в рамках слаживания РГВ

В рамках боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) подразделения Вооруженных сил (ВС) Белоруссии приступили к снятию военной техники с длительного хранения. Об этом пресс-служба Минобороны республики сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что технику с хранения начали снимать подразделения 11-й отдельной механизированной бригады ВС Белоруссии.

Ранее сообщалось о начале в Белоруссии совместных летно-тактических учений подразделений ВС республики и России. Целью маневров было названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».