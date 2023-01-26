Китай приготовился обогнать США на рынке авто

Bloomberg: Китай готов обогнать США и стать вторым экспортером легковых автомобилей в мире

Китай готов стать вторым экспортером легковых автомобилей в мире, обогнав США и Южную Корею, пишет Bloomberg.

Если у КНР получится занять второе место на рынке, это может изменить глобальную автомобильную промышленность и вызвать новую напряженность в отношениях с торговыми партнерами, отмечает издание. Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, поставки за границу машин, произведенных в Китае, утроились с 2020 года и достигли более 2,5 миллиона в прошлом году.

Китайские бренды уже являются лидерами рынка на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Цель страны состоит в том, чтобы к 2030 году продать за границу восемь миллионов легковых автомобилей, что более чем в два раза превышает текущие поставки Японии. Такая тенденция рискует спровоцировать политическую реакцию в ЕС, отмечают эксперты. «Отчасти это связано с тем, что китайские компании становятся лучше, но отчасти из-за избыточных мощностей в Китае», — поясняет директор Rhodium Group Агата Крац.

По данным UN Comtrade, средняя цена экспортируемого легкового автомобиля китайского производства в 2021 году составляла около 13 700 долларов, это примерно одна треть от стоимости немецкого автомобиля, и это на 30 процентов дешевле, чем японские марки.

Китай стал самым крупным импортером легковых автомобилей в Россию в 2022 году, ввоз увеличился на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом.