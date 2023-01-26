Стюардесса пять часов успокаивала чужого ребенка в полете и прославилась в сети

Стюардесса из Китая успокоила плачущего ребенка пассажирки самолета и стала популярна

Стюардесса из Китая на протяжении пятичасового перелета успокаивала чужого плачущего ребенка и прославилась в сети. На кадры из полета обратило внимание издание South China Morning Post.

Уточняется, что бортпроводница работала на внутреннем рейсе в Китае и заметила, как пассажирка самолета не может успокоить ребенка. Стюардесса решила помочь матери, чтобы громкий детский плач не мешал другим путешественникам. На кадрах она взяла малыша на руки и начала гладить по спине, вскоре ребенок уснул.

В соцсетях кадры с бортпроводницей быстро стали популярны, пользователи восхитились ее добротой и отзывчивостью. «Красивая стюардесса, еще и с материнским инстинктом», «Ребенок выглядит очень счастливым. Какая нежная и заботливая стюардесса», «Эта сцена настолько милая, что заставляет меня радоваться жизни!» — писали юзеры.

Ранее в США стюардесса предложила приклеить медицинскую маску к лицу двухлетней девочки и нарвалась на скандал со стороны ее родителей. Идея сотрудницы авиакомпании разозлила мать ребенка.