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17:44, 26 января 2023Бывший СССР

Опыт белорусских силовиков по разгону демонстраций начали изучать за границей

В МВД Ирака начали изучать опыт белорусских силовиков во время массовых беспорядков
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Делегация МВД Ирака в ходе визита в Белоруссию начала изучать опыт действий силовиков республики во время массовых беспорядков. Об этом заявила пресс-служба белорусского министерства внутренних дел в своем Telegram-канале.

«Бригадный генерал сил правопорядка МВД Ирака Джаббар Аль-Тамими поблагодарил белорусских коллег за гостеприимство, (...) обозначив сферу основных интересов своего ведомства, среди которых изучение белорусского опыта охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий. (...) Гости побывали на базе столичного ОМОНа, где их ознакомили с тактикой действий спецподразделения при противодействии массовым беспорядкам», — сказано в заявлении МВД Белоруссии.

Первый замминистра ведомства Юрий Назаренко отметил, что Белоруссия имеет опыт подготовки специалистов для правоохранительных органов иностранных государств, а также готова оказывать содействие в обучении сотрудников подразделений полиции Ирака.

Между тем авиационные подразделения региональной группировки войск (РГВ) России и Белоруссии в рамках летно-тактического учения начали отрабатывать перебазирование на российские аэродромы. Минобороны республики заявило, что экипажи авиации действуют как контрольные цели для проверки дежурных сил по противовоздушной обороне.

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Кристина Есикова
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