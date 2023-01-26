Францию предупредили о санкционном бумеранге

AgoraVox: санкции против российской атомной отрасли вернутся к Западу бумерангом

Обозреватель французского издания AgoraVox Патрис Браво считает, что в случае, если будут введены санкции против российской атомной отрасли, они вернутся к Западу бумерангом. Данным мнением журналист поделился в своей новой статье.

Браво ответил на заявление главы МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который говорил, что в следующий санкционный пакет ЕС могут быть включены ограничения в отношении всей российской атомной отрасли. Автор статьи заметил, что что атомная отрасль России представляет из себя мощный комплекс из 350 предприятий с более чем 250 тысячами сотрудников и является признанным во всем мире поставщиком уникальных технологий обогащения урана. При этом именно РФ является одним из крупнейших экспортеров ядерного топлива.

По данным французского журналиста, в прошлом году только США импортировали 550 тонн обогащенного российского урана общей стоимостью 645 миллионов долларов. Также в 2021-м значительно увеличила закупки урана у России Франция. При этом неизвестно, останется ли у Парижа топливо для своих АЭС в случае введения антироссийских санкций.

«Таким образом, неясно, будут ли эффективными новые санкции против России. При этом ограничения в отношении атомной отрасли обернутся против самих европейских стран», — резюмировал Браво.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил о праве Москвы запретить продажу нефти тем странам, которые поддержали инициативу по введению потолка цен на российское топливо.