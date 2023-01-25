Венесуэла заявила о праве России вводить ответные санкции на потолок цен

МИД Венесуэлы: Россия вправе запретить продажу нефти странам, установившим потолок цен

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил о праве Москвы запретить продажу нефти тем странам, которые поддержали инициативу по введению потолка цен на российское топливо. Его слова приводит РИА Новости.

«Российское правительство имеет полное право принимать такие меры в качестве ответных», — отметил министр. Он подчеркнул, что это суверенное решение.

28 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление странами Запада потолка цен на нефть. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.