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17:37, 26 января 2023Россия

Россиянин несколько лет прожил с изъеденным червями органом

Челябинские врачи прооперировали мужчину, который пять лет жил с паразитами в печени

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Челябинские врачи прооперировали россиянина, который пять лет прожил с органом, изъеденным паразитами. В печени россиянина завелись ленточные черви, сообщает ИА «Первое областное».

По данным издания, несколько лет назад мужчина попал в больницу с желтухой. Выяснилось, что причиной заболевания стало заражение альвеококкозом — глистной инвазией.

Избавиться от паразитов с помощью таблеток было невозможно, поэтому россиянину провели экстренную операцию и удалили часть печени. Через оставшуюся половину пораженного органа врачи провели трубку-дренаж, выводящую из организма желчь — каждые три месяца мужчине приходилось ложиться в больницу, чтобы заменить это устройство на новое.

К концу 2022 года медики заключили, что черви съели печень челябинца практически целиком. Ее удалили вместе с паразитами и заменили донорским органом — по утверждению хирурга Болата Сарсенбаева, этот случай стал первым на Южном Урале, когда трансплантацию печени проводили из-за паразитарного заражения.

Ранее сообщалось, что в щеке женщины из подмосковных Люберец после укуса комара вырос 12-сантиметровый червь. Предположительно, укусивший россиянку комар был заражен гельминтозом.

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Варвара Родикова
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