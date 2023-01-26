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10:58, 26 января 2023Ценности

Блогерша показала способ вернуть прежний размер севшему после стирки платью

Блогерша Эшли Крейт: вернуть размер севшему после стирки платью поможет детский шампунь

Кадр: @ashcreight

Блогерша Эшли Крейт показала простой способ вернуть прежний размер севшему после стирки наряду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

29-летняя юзерша рассказала, что испортила свое любимое платье и обратилась за советом к матери, которая помогла решить возникшую проблему. Так, родственница порекомендовала девушке поместить одежду в таз с теплой водой, в которую добавлена одна столовая ложка детского шампуня, и оставить на 30-60 минут.

По истечении указанного времени пользовательница сети извлекла и отжала упомянутый предмет гардероба и повесила его сушиться. Крейт заявила, что ей удалось вернуть платью первоначальные параметры. «Оно растянулось!» — отметила инфлюэнсерша.

В декабре эксперт по энергетике и отоплению компании My Job Quote Мэтью Дженкинс назвал способы избежать неприятных запахов от одежды после стирки. Специалист отметил, что в помещении, где сушится белье, необходимо обеспечить должную циркуляцию воздуха, чтобы избавиться от запаха сырости и плесени.

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Алина Гостева
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