Шеф-повар поссорился с начальником и принес на кухню десятки тараканов

В Великобритании шеф-повар поссорился с начальником и принес на кухню 20 тараканов

В Великобритании 25-летний шеф-повар паба в английском городе Линкольне, графство Линкольншир, Том Уильямс разозлился на начальника и принес на кухню десятки тараканов. Об этом сообщает Lincolnshire Live.

Мужчина поссорился с руководством из-за невыплаченных отпускных, после чего уволился с работы и пригрозил принести в заведение «тараканью бомбу». Через два дня Уильямс осуществил задуманное и проник на кухню паба с банкой с 20 тараканами внутри. «Это был экзотический вид тараканов. Их используют для кормления змей и тарантулов», — рассказал обвинитель Дэвид Игер в суде.

Персонал паба немедленно позвонил в службу охраны окружающей среды и дезинсекции, после чего паб был закрыт. Владелец заведения заявил, что произошедшее повлияло не только на финансовые показатели компании, которой принадлежал паб, но и на команду поваров. «Они были расстроены тем, что человек, с которым они работали бок о бок, был так бессердечен по отношению к ним», — сказал он.

Паб был вынужден выплатить 22 тысячи фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) по страховке, чтобы покрыть нанесенный ущерб. Уильямс не явился в суд, однако через неделю появился на повторном заседании и признал свою вину. По словам защитника обвиняемого, он был зол на начальство из-за того, что остро нуждался в деньгах, так как самостоятельно обеспечивает маленького сына с 23 лет.

Уильямс был приговорен к условному 17-месячному заключению с двухлетним испытательным сроком. «Это ваш последний шанс. Если вы нарушите условия, то попадете в тюрьму», — заявил судья во время вынесения приговора.

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