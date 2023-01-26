Россия ответила на заявления США об условиях смягчения санкций

Дипломат Гаврилов заявил, что не видит готовности США к переговорам о смягчении санкций

На данный момент Москва не видит готовности США к переговорам о смягчении антироссийских санкций. Так ответил на заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об условиях смягчения рестрикций глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

«Я думаю, вряд ли теперь кто серьезно поверит этим призывам», — высказался дипломат. Он счел непоследовательным со стороны Вашингтона говорить о готовности к диалогу и в то же время объявлять о направлении Украине танков Abrams.

Гаврилов отметил, что российская сторона готова к переговорам с США «без фиги в кармане». «Но пока я вот лично нахожусь здесь, в Вене, мы видим эти переговоры, никаких таких сигналов, которые вот сейчас Нуланд послала, я здесь не слышу.... Здесь я не вижу, чтобы американцы или западники каким-либо образом говорили, что они будут готовы к переговорам», — отметил он.

Ранее Нуланд заявила, что США готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны Вооруженных сил (ВС) России. Она добавила, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена.