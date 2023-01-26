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09:47, 26 января 2023Силовые структуры

Двоих инспекторов ДПС оштрафовали на миллион рублей за получение взятки

В Астрахани двоих инспекторов ДПС оштрафовали на миллион рублей за получение взятки

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Астрахани двоих инспекторов ДПС оштрафовали на миллион рублей каждого за получение взятки от водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 2 марта 2022 года во время патрулирования улиц полицейские попытались остановить автомобиль, за рулем которого был местный житель, однако тому удалось скрыться. Спустя время инспекторы нашли эту машину возле одного из домов на Крупской улице и перевезли ее на штрафстоянку.

Затем они установили личность водителя, связались с ним и потребовали у него 15 тысяч рублей за несоставление административного протокола за управление авто в нетрезвом виде. При этом они знали, что данный факт не был установлен.

9 марта их задержали с поличным при получении денег.

Ранее сообщалось, что в Саратове инспектор ДПС стал фигурантом дела о получении взятки от нетрезвого водителя.

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Елизавета Новикова
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