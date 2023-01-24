Российского полицейского заподозрили в получении взятки от пьяного водителя

В Саратове инспектор ДПС стал фигурантом дела о получении взятки от нетрезвого водителя

В Саратове следователи возбудили дело о получении взятки в отношении инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 21 января полицейский остановил автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. За вознаграждение в 50 тысяч рублей инспектор согласился не привлекать мужчину к административной ответственности.

После этого страж порядка вместе с нарушителем приехал в банк. Там мужчина обналичил деньги и передал их инспектору, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Сейчас с полицейским проводят следственные действия.

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