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12:06, 26 января 2023Россия

В Госдуме пожаловались на «преследование» незаконно мобилизованных

Депутат ГД Нилов пожаловался на «преследование» незаконно мобилизованных

Фото: РИА Новости

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов обратился к министру обороны России Сергею Шойгу и военной прокуратуре с жалобой на преследование незаконно мобилизованных военкомом. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале депутата.

По словам парламентария, его претензия касается военного комиссара Красноярского края Андрея Лысенко и ситуации с мобилизованным жителем региона Артемом Борозной, у которого была законная бронь от участия в спецоперации. По словам депутата Нилова, суд вынес два решения в пользу мобилизованного россиянина — одно обязывало военных вернуть Борозну в учебную часть в Омске, а второе вовсе отменяло итоги призывной комиссии, мобилизовавшей мужчину.

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Нилов добавил, что военком подал апелляцию на решение суда и препятствует возвращению Борозны к работе на предприятии оборонно-промышленного комплекса. «Мало того, что мобилизацию безобразно организовали, так сейчас продолжают преследовать тех, кого незаконно мобилизовали», — заявил Нилов.

Он предположил, что в этом деле усматривается личная заинтересованность военкома Лысенко и проявление его амбиций. «Неслыханно (...) вместо того, чтобы исправлять ошибки, вы продолжаете издеваться над нашими гражданами», — возмутился депутат.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

Ранее в Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации единственным учредителям и директорам компаний.

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Марк Леонов
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