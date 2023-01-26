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14:09, 26 января 2023Бывший СССР

Эстония проведет внеочередные военные учения

Правительство Эстонии сообщило о внеочередных военных учениях «Шип»

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Эстония проведет внеочередные военные учения «Шип», в которых поучаствуют 830 бойцов территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба эстонского кабмина.

«Для участия в проверочных сборах распоряжением командующего Силами обороны вызываются 658 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин Кайтселийта (народное ополчение — прим. «Ленты.ру») Западного округа территориальной обороны. Вдобавок по распоряжению командира дружины вызываются 172 члена Кайтселийта. (...) Всего на учения вызвано 830 человек», — говорится в сообщении властей страны.

Уточняется, что члены народного ополчения при получении повестки с мобилизационным предписанием должны явиться в точки сбора. Маневры носят тренировочный характер и проводятся, чтобы проверить боеготовность. Как отмечается, подразделения отработают гибкий формат организации сборов, выполнение боевых задач и сохранение боевой готовности в течение длительного времени.

Ранее треть эстонских резервистов не явилась на учения «Шип», проигнорировав повестку. Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем допустил, что не все готовы участвовать в военных тренировках. Как он утверждает, властям стоит лучше работать с резервистами.

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Кристина Есикова
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