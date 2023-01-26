В Госдуме рассказали о порядке штрафов за репост материалов «Медузы»

Депутат Хинштейн: пользователи не получат штраф за ранее размещенные ссылки на «Медузу»

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что пользователи не получат автоматических взысканий за ранее размещенные ссылки на издание «Медуза» (компания Medusa Project, внесена Минюстом в реестр иноагентов), которое признано в России нежелательной организацией. О порядке штрафов парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что теперь распространение материалов «Медузы» запрещается вне зависимости от периода размещения. Однако это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы, отметил Хинштейн.

Помимо этого, он уточнил, что, согласно закону, штраф может быть выписан за игнорирование направленного Роскомнадзором требования удалить публикацию.

«Сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию, и только потом — в случае невыполнения требований — наложат штраф», — отметил парламентарий.

Ранее юрист Екатерина Нечаева заявила, что россиянам лучше отписаться от рассылок и сообщений издания «Медуза» в Telegram после признания ее владельца нежелательной компанией, так как подписка может быть расценена как участие в деятельности организации.