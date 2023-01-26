Читателям «Медузы» разъяснили последствия ее признания нежелательной в России

Юрист Нечаева посоветовала отписаться от «Медузы» после признания ее нежелательной в РФ

Россиянам лучше отписаться от издания «Медуза» (издание включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) после признания ее владельца нежелательной компанией, так как подписка может быть расценена как участие в деятельности организации, сообщила юрист Екатерина Нечаева. Последствия и риски для аудитории издания она описала в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране компании Medusa Project (владелец издания «Медуза», внесена Минюстом в реестр иноагентов). В ведомстве указали, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Уголовная ответственность

Согласно закону № 272 от 2012 года деятельность «Медузы» должна быть запрещена на территории Российской Федерации, сообщила юрист. Если издание будет продолжать деятельность, то его сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 284.1 Уголовного Кодекса РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Участие в деятельности нежелательной организации на первый раз предусматривает административное наказание, а затем уже, при повторном участии, наступает уголовное наказание. Минимальное — штраф от 300 до 500 тысяч рублей, максимальное — срок до 10 лет Екатерина Нечаева юрист

Угрозы для аудитории

Лучше отписаться и не подписываться, потому что это может расцениваться как участие в деятельности нежелательной организации Екатерина Нечаева юрист

За пожертвования нежелательной организации в статье предусмотрен отдельный состав, предупредила юрист. «Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности организации, наказывается обязательными работами на срок до 360 часов либо сроком до 5 лет», — объяснила Нечаева.

По этой же причине Нечаева не рекомендовала делать репосты материалов издания. «Если материал был издан до признания организации нежелательной, делая репост после признания, вы продолжаете деятельность этой организации, и, значит, уже может наступить уголовная ответственность», — уточнила юрист.

За репосты, которые были сделаны до признания «Медузы» нежелательной организацией, ответственности никакой не будет, отметила она, сославшись на статью 4 Гражданского Кодекса РФ («Действие гражданского законодательства во времени»).

Что касается чтения каких-либо материалов издания, то, скорее всего, это тоже не повлечет для читателя какой-либо ответственности, считает юрист. По ее словам, этот факт очень трудно изобличить.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Медузу» исключили из кремлевского пула из-за отсутствия аккредитации. Он также добавил, что издание де-факто не является российским. Перед этим «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на сайт «Медузы».

В начале марта Роскомнадзор заблокировал портал «Медузы». Регулятор пояснил, что причиной стало систематическое размещение изданием фейков о спецоперации на Украине.

Минюст России внес «Медузу» в перечень иноагентов в апреле 2021 года. В регуляторе сообщили, что решение было принято во исполнение требований действующего законодательства России.

