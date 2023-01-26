Еврокомиссия подала в суд на шесть стран за неспособность справиться с инвазивными видами

Еврокомиссия подала в Европейский суд на Бельгию, Ирландию, Грецию, Италию, Латвию и Португалию. Шесть стран обвинили в неспособности справиться с предотвращением распространения инвазивных чужеродных видов, сообщается на сайте органа исполнительной власти Евросоюза.

Инвазивными считаются виды растений и животных, которые попадают в неестественную для них среду обитания из-за вмешательства человека. Такие виды — одна из главных причин утраты биоразнообразия в Европе. Они также могут неблагоприятно сказываться на здоровье населения и экономике, влияя на урожайность в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Европейские страны обязаны принимать меры, чтобы предотвратить распространение и внедрение таких видов.

Указанные страны не разработали и не представили Еврокомиссии план действий, который поможет справиться с проблемой. Кроме того, Болгария и Греция не создали систему наблюдения за инвазивными видами, угрожающими природе Европы, и не включили их в уже существующую систему, хотя крайним сроком для этого было январь 2018 года. В Греции также не существует официальных структур, которые могут предотвратить намеренное внедрение вредоносных животных и растений.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подала в суд на Болгарию и Словакию за то, что власти не внесли в законодательство правила по использованию возобновляемых источников энергии. На страны попросили наложить финансовые санкции.