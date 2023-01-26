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14:56, 26 января 2023Среда обитания

На две европейские страны подали в суд

Еврокомиссия подала в суд на Болгарию и Словакию из-за возобновляемых источников энергии

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Еврокомиссия подала в суд на Болгарию и Словакию за то, что их власти не внесли в местное законодательство правила по использованию возобновляемых источников энергии. Об этом сообщается на сайте органа исполнительной власти Евросоюза.

На две страны подали иск в Европейский суд с просьбой наложить на них финансовые санкции за то, что они не перенесли в местное законодательство правила из Директивы о возобновляемых источниках энергии от 2018 года. В Еврокомиссии уточнили, что в июле 2021 года направили официальное уведомление обоим государствам, однако в декабре не получили подтверждение того, что Болгария и Словакия выполнили условия.

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В итоге Болгария и Словакия остались единственными членами Евросоюза, которые не приняли правила о возобновляемых источниках энергии. В частности, остальные страны договорились, что к 2030 году доля использования таких источников будет находиться на уровне не менее 32 процентов, а в отношении подобных проектов упростят административные процедуры.

Ранее экологические организации подали в суд на США из-за строительства глубоководного объекта для экспорта нефти в Техасе, который может привести к вредным выбросам парниковых газов. По словам экологов, морская администрация США не смогла правильно оценить последствия для природы, когда утверждала проект.

Нина Ташевская
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