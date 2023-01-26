Россиянина осудили на 19 лет за убийство друга и поджог его дома

В Иркутске осудили на 19 лет мужчину, зарезавшего товарища и похитившего его украшения

В Иркутске суд приговорил к 19 годам лишения свободы 35-летнего местного жителя, зарезавшего 52-летнего товарища. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 105 («Убийство»), пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража»), части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества») УК РФ и по статье о покушении на угон автомобиля. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в феврале 2021 года фигурант выпивал с другом. Они поссорились, тогда осужденный взял нож и ударил им потерпевшего, нанеся смертельные ранения. Затем мужчина снял с тела погибшего золотые украшения и забрал из его дома электронную технику и наручные часы на общую сумму около 130 тысяч рублей, уточняет «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры Иркутской области Евгения Алферова.

После этого россиянин облил пол растворителем и поджег жилище. Также он хотел угнать автомобиль жертвы, но не смог из-за системы безопасности.

Ранее в Москве задержали отца за убийство 37-летнего сына во время ссоры. По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователь намерен ходатайствовать об аресте россиянина.