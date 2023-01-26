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19:21, 26 января 2023Силовые структуры

Россиянина и двух его сыновей заподозрили в изготовлении мефедрона

Во Владимирской области отец и двое сыновей подозреваются в изготовлении мефедрона

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Во Владимирской области задержали троих местных жителей — мужчину и двух его сыновей, которые подозреваются в изготовлении мефедрона в домашних условиях. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанные организовали в хозяйственной постройке на своем участке в отдаленной деревне Муромского района нарколабораторию. Рецепт и необходимое оборудование для производства мефедрона они нашли в теневом сегменте интернета.

Злоумышленники планировали продать наркотики оптом через виртуальный магазин, но были задержаны полицейскими при изготовлении первой партии. В ходе обыска были изъяты оборудование и емкость с веществом, в котором содержалось около десяти килограммов наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо в крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будут судить владельца магазина наркотиков и семерых его сотрудников.

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Илона Палей
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