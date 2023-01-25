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19:09, 25 января 2023Силовые структуры

В российском регионе осудят владельца наркомагазина и семерых его сотрудников

В Петербурге будут судить владельца магазина наркотиков и семерых его сотрудников

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело в отношении владельца магазина наркотиков и семерых его сотрудников. Об этом в среду, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным ведомства, организатор приобрел интернет-магазин, зарегистрированный на запрещенной в Российской Федерации интернет-площадке. Там он продавал запрещенные вещества через закладки в городе.

В его подчинении было семь граждан, которые занимали должности администратора магазина, закладчиков, курьеров и фасовщиков.

Всего зафиксировано 155 эпизодов преступлений с октября по ноябрь 2021 года. Обвиняемых осудят по ряду статей УК РФ, в том числе за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

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Екатерина Власова
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