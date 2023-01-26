Сергей Собянин рассказал об «искреннем сервисе» в центрах госуслуг Москвы

Десять лет назад в Москве были созданы центры госуслуг МФЦ

Десять лет назад в Москве были созданы центры госуслуг МФЦ, объединившие в себе более 1200 приемных различных органов власти. Они стали «единым окном» взаимодействия с москвичами. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Сегодня, выполняя свою работу, сотрудники центров «Мои Документы» стараются сделать чуть больше, чем положено, посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение. Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы московских центров госуслуг», — отметил мэр Москвы.

Искренний сервис, по его словам, «рождается на стыке внутреннего желания сотрудников приносить пользу, крепких профессиональных знаний и навыков общения с людьми».

Первому качеству обучиться невозможно. А знаниям и навыкам будущих и нынешних сотрудников центров госуслуг обучают в корпоративном Учебном центре и «Академии искреннего сервиса». Тренеры помогают сотрудникам осваивать лучшие сервисные практики, повышать устойчивость к стрессу, развивать эмоциональный интеллект и избегать частого на «клиентской» работе профессионального выгорания.

Сергей Собянин подчеркнул, что развитие сети МФЦ еще не завершено. «Только в прошлом году мы открыли 13 офисов «Мои документы», в том числе, флагман на северо-западе Москвы. Как правило, новые офисы открываются в торговых центрах, недалеко от метро и других людных мест, добираться до которых максимально удобно. Они просторнее старых офисов, а значит — в них можно разместить больше новых сервисов и интересных опций, например, проверку здоровья. И, разумеется, в них больше возможностей для искреннего сервиса», — отметил градоначальник.

Кроме того, продолжил он, чем доброжелательнее клиентов принимают в МФЦ, тем больше становится заметен контраст между ними и другими городскими учреждениями. «Не то чтобы там все плохо. Но чего-то все-таки недостает. Именно поэтому несколько лет назад мы поставили перед сотрудниками центров «Мои Документы» новую задачу — нести культуру искреннего сервиса в другие городские службы Москвы», — отметил он.

В первую очередь, в систему здравоохранения. Ведь в поликлиники и больницы приходит даже больше людей, чем в офисы госуслуг.

На сегодняшний день почти 1500 сотрудников «Моих Документов» работают в поликлиниках, а летом — и в павильонах «Здоровая Москва».

Специалисты встречают пациентов и помогают решить их вопросы, стараясь с первых слов расположить к себе человека и найти к нему индивидуальный подход.

А в 2023 году сотрудники МФЦ войдут в состав команд новых флагманских центров 6 городских стационаров.

Сотрудники МФЦ будут регистрировать и осуществлять маршрутизацию пациентов, организовывать встречи родственников с лечащим врачом и решать множество других немедицинских, но крайне важных вопросов. Первая команда профессионалов уже приступила к работе во флагманском центре ГКБ им.Вересаева, рассказал Сергей Собянин.

«Ценности искреннего сервиса универсальны. Везде на первом месте стоит человек с его уникальной ситуацией, в которую нужно вникнуть и постараться помочь. И сделать это по-человечески, от души. Будем и дальше внедрять искренний сервис в работу самых разных московских учреждений и служб», — резюмировал он.