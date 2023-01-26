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12:56, 26 января 2023Мир

Глава крупнейшей партии Европарламента призвал к милитаризации экономики ЕС

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер призвал к милитаризации экономики ЕС

Фото: Bertrand Guay / Reuters

Гава Европейской народной партии Манфред Вебер призвал к милитаризации экономики Евросоюза (ЕС). Его слова приводит немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur.

«Нам необходима своего рода военная экономика, чтобы быть в состоянии гарантировать стабильность и безопасность», — заявил глава крупнейшей партии Европарламента.

По словам Вебера, страны Европы сегодня «не в состоянии достаточно быстро предоставить необходимое вооружение ни для (...) собственной обороны, ни для Украины».

Ранее начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил, что в случае военного конфликта в Европе понадобится частичная мобилизация. Военный подчеркнул, что армия НАТО должна быть готова к столкновению с «численно превосходящим противником» в лице России.

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Глеб Бажуткин
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