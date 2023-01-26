Врачи проглядели у девушки редкое заболевание и лишили ее возможности есть

Metro: девушка с редким заболеванием стала питаться через зонд после неудачных операций

Жительница графства Кент в Великобритании, 25-летняя Элоиз Кристин, стала питаться через зонд после того, как перенесла неудачные операции, которые лишили ее возможности есть нормально. Об этом сообщает Metro.

В 18 лет Элоиз начало тошнить после каждого приема пищи. Кристин обратилась в клинику, но врачи проглядели у нее редкое заболевание и диагностировали расстройство пищевого поведения. В течение нескольких лет девушка продолжала мучиться от тошноты, и после многочисленных госпитализаций обеспокоенная мать заставила врачей провести дополнительные обследования.

Результаты анализов показали, что у Кристин мальротация — редкая врожденная аномалия развития кишечника, заключающаяся в его неспособности занять нормальное положение в брюшной полости. «Все, что я ем, вызывает у меня тошноту. Мой кишечник и желудок перекручены, поэтому пища доходит до определенного места, а потом не может пройти дальше, и меня тошнит», — объясняет девушка.

Врачи установили пациентке гастростомическую трубку, с помощью которой она могла есть и получать питательные вещества. Спустя некоторое время Кристин перенесла три операции по устранению мальротации, однако все они оказались неудачными. В результате пациентка вынуждена питаться через зонд.

Кристин постоянно испытывает дискомфорт после того, как потеряла возможность есть как здоровые люди. «Как же я скучаю по супермаркету, где я могла выбрать любое блюдо на ужин», — жалуется девушка. Особенно она скучает по пицце. Кристин стала неуверенной в себе из-за того, что не может пойти в кафе с друзьями. Девушка признается, что иногда срывается и ест свою любимую еду, несмотря на то, что потом мучается от приступов тошноты.

Чтобы справиться с тяжелым моральным состоянием, Кристин стала вести блог в социальной сети. «Общение с людьми, имеющими схожие проблемы, помогает гораздо проще с ними справиться. Ведь это люди, которые точно знают, что вы чувствуете», — говорит она. Девушка хочет просвещать пользователей и давать товарищам по несчастью надежду на выздоровление.

Ранее сообщалось, что жительница Индии перенесла три операции из-за того, что хирурги забыли в ее животе марлевый тампон. Ошибка была допущена во время кесарева сечения, которое ей сделали на фоне осложнений.