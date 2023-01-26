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15:31, 26 января 2023Наука и техника

Решена 80-летняя загадка младенческой смерти

В Университете Восточной Англии выяснили причину инфантильной гиперкальцимии

Фото: Shutterstock

Ученые Университета Восточной Англии решили 80-летнюю медицинскую загадку и выяснили причины повреждения почек, способного вызвать летальный исход у младенцев. Данное заболевание приводит к тому, что организм не может правильно усваивать витамин D, вызывая накопление кальция в крови и образование камней в почках. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Избыток витамина D в таких продуктах, как молоко, хлеб, хлопья и маргарин, в попытке искоренить детский рахит привел к волне детской смертности в 1930-х и 1940-х. Недавние исследования показали, что состояние, называемое инфантильной гиперкальцимией 1 типа (HCINF1), вызвано мутацией в гене CYP24A1, однако около 10 процентов пациентов не имеют такой мутации.

Ученые использовали комбинацию генетического секвенирования следующего поколения и компьютерного моделирования для изучения образцов крови у 47 пациентов. Оказалось, что у людей с HCINF1 без явной мутации имеется однонуклеотидная замена в некодирующем участке ДНК, который регулирует активность гена CYP24A1. Эта аномалия изменяет вторичную структуру матричной РНК (мРНК), что влияет на процесс трансляции гена, когда мРНК используется для синтеза белка в рибосомах.

Неправильный фолдинг (сворачивание) мРНК, вызванный аномалией, был связан с нормальным метаболическим распадом 25-гидроксивитамина D, но с нарушениями в распаде 1,25-дигидроксивитамина D (или кальцитриола) — активной формы витамина D.

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Александр Еникеев
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