В России установили рекорд по займам на бирже

РБК: в декабре в РФ установлен рекорд по государственным и корпоративным займам на бирже

В декабре прошлого года объем первичных размещений государственных и корпоративных облигаций на Мосбирже стал рекордным по меньшей мере за 13 лет. Об этом со ссылкой на презентацию, представленную на брифинге площадки, сообщает РБК.

В общей сложности сумма займов достигла 2,3 триллиона рублей без учета краткосрочных бумаг. Это значительно превышает показатели за аналогичные периоды в прошлом — 552 миллиарда в 2021 году и 1,3 триллиона рублей в 2020-м.

Больше половины объема — 1,44 триллиона рублей — пришлись на облигации федерального займа (ОФЗ). Год назад объемы ОФЗ были в 3,5 раза меньше корпоративного сегмента.

Начальник управления по работе с эмитентами облигаций Мосбиржи Дмитрий Таскин отметил, что существенно изменилась и структура инвесторов. В минувшем декабре большую часть долговых бумаг скупили институциональные инвесторы, то есть банки и управляющие компании (55 и 36 процентов соответственно), у которых наблюдалась избыточная ликвидность. На физических лиц пришлось только семь процентов, хотя в декабре 2021 года они составляли 29 процентов. Впрочем, в абсолютных цифрах физлица купили несколько больше, чем годом ранее.

Тем не менее по итогам года первичных размещений оказалось меньше, чем в 2021-м — 3,1 триллиона рублей ОФЗ против 4,6 триллиона и 2,7 триллиона корпоративных облигаций против 3,3 триллиона.

Ранее сообщалось, что Минфин и Центробанк разрабатывают новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования — бескупонные ОФЗ, которые могут заинтересовать россиян с невысокими доходами. Отличие такого инструмента в том, что весь доход инвестор получает после погашения. Если экономика будет расти, а инфляция окажется меньше ожидаемой, то бескупонные ОФЗ окажутся выгоднее обычных.