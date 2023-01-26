В Комитете Госдумы по молодежной политике рассказали о планах на весеннюю сессию

В Комитете Госдумы по молодежной политике рассказали о планах работы в весеннюю сессию

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев назвал приоритетными инициативы о студенческих спортклубах, закреплении статуса «молодой ученый, упрощении механизма трудоустройства молодежи до 18 лет, социализации трудных подростков, отмене НДФЛ на матпомощь студентам и другие законопроекты.

«Ориентировочно в марте мы планируем рассмотреть законопроект о студенческих спортклубах. Президент давал поручение – в каждом университете должен быть спортклуб, но часто они создаются формально, без поддержки, без тренера, без инвентаря. Доходит до смешного, студентам говорят: «включайте youtube и сами себя тренируйте». Наша задача в том, чтобы у студентов была возможность развивать себя в спорте на любительском, а может и на профессиональном уровне», — сказал Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ.

Депутат добавил, что текущее законодательство предусматривает возможность создания спортклубов как в виде общественных объединений, так и в виде структурных подразделений образовательных организаций. При этом второй вид клубов имеет гораздо более широкие возможности для кадрового, финансового и материально-технического обеспечения своей работы, поэтому законопроект предлагает закрепить возможность создавать спортклубы только в такой форме.

Также в весеннюю сессию планируется обновить федеральный закон о добровольчестве. Например, у волонтеров может появиться право на получение наградных знаков по аналогии с донорами, компенсация за прохождение медосмотров и обучения, необходимых для работы, льготы при поступлении в вузы и колледжи, а также при посещении детских лагерей и учреждений культуры. За субъектами предлагается закрепить необходимость принимать региональные программы поддержки добровольчества, включающие финансирование, обучение и меры поощрения волонтеров.

«Я занимаюсь развитием волонтерского движения много лет и понимаю, насколько труд каждого добровольца важен для страны. Недавно вышло исследование, которое оценило вклад волонтеров и НКО в ВВП страны. Вклад волонтеров — 550 миллиардов, а всего некоммерческого сектора — 3,2 триллиона рублей в год. Поддержка волонтеров — это в первую очередь инвестиция, а не расходы», — сказал Метелев.

Депутаты Комитета по молодежной политике также предлагают использовать положительный опыт некоторых компаний, которые предоставляют сотрудникам один или несколько оплачиваемых дней в году для участия в волонтерских проектах. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс, чтобы позволить работодателям включать в коллективные договоры нормы о корпоративном волонтерстве.

Также в повестке Комитета по молодежной политике на весеннюю сессию работа над законопроектами «О занятости населения в Российской Федерации, «О внесении изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и изменения в законе «О государственной социальной помощи».

