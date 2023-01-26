«СевКомНефтегаз» открыл новую залежь нефти на Северо-Комсомольском месторождении

Предприятие «Роснефти» открыло новую залежь нефти на Северо-Комсомольском месторождении

Компания «СевКомНефтегаз», которая входит в добывающий блок «Роснефти», открыла на Северо-Комсомольском месторождении залежь с извлекаемыми запасами 1,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Новое открытие стало результатом эффективных геолого-технических мероприятий на пласте ПК1, говорится в сообщении «Роснефти».

В этом году предприятие отмечает 5-летие с начала производственной деятельности. К началу 2023 года накопленная добыча превысила 4,3 миллиона тонн нефти и газового конденсата.

В настоящее время продолжается обустройство месторождения: ведется строительство центрального пункта сбора нефти, дожимной компрессорной станции, объектов транспорта и коммерческого учета товарной продукции, энергетических объектов. Создается вспомогательная инфраструктура: опорная база промысла, административно-жилой комплекс с общежитием на 600 мест и другие объекты.

На месторождении работают две установки предварительного сброса воды, в северной и южной частях месторождения. На кустовых площадках используются передвижные комплексы исследования и освоения скважин, обеспечивая более 50 процентов добычи. С 2018 года для обеспечения бурения, строительства объектов инфраструктуры и реализации опытно-промышленных работ введен в эксплуатацию автономный энергетический центр, работающий на попутном нефтяном газе.