Не вернувшийся из отпуска в воинскую часть рядовой получил пять лет условно

В Омске осудили на пять лет условно рядового, не вернувшего в воинскую часть после отпуска

Омский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и трем месяцам лишения свободы условно рядового Руслана Ахметова, который не вернулся вовремя из отпуска на военную службу. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 12 июля фигурант должен был прийти в воинскую часть, однако на месте его не оказалось. Он вернулся добровольно 10 августа, но 15 августа снова ушел и поехал в Омск. 13 октября осужденный явился в военный следственный отдел.

Ранее стало известно, что в Абакане военного осудили на 2,5 года условно за самовольный уход с места службы в Луганской народной республике.