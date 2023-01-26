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15:36, 26 января 2023Силовые структуры

Не вернувшийся из отпуска в воинскую часть рядовой получил пять лет условно

В Омске осудили на пять лет условно рядового, не вернувшего в воинскую часть после отпуска

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Омский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и трем месяцам лишения свободы условно рядового Руслана Ахметова, который не вернулся вовремя из отпуска на военную службу. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 12 июля фигурант должен был прийти в воинскую часть, однако на месте его не оказалось. Он вернулся добровольно 10 августа, но 15 августа снова ушел и поехал в Омск. 13 октября осужденный явился в военный следственный отдел.

Ранее стало известно, что в Абакане военного осудили на 2,5 года условно за самовольный уход с места службы в Луганской народной республике.

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Екатерина Власова
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