Патрушев заявил о походе Запада против России

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад ведет поход против России

Страны Запада ведут поход против России, используя Украину. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его слова приводит ТАСС.

«В XXI веке, используя нацистский марионеточный киевский режим, коллективный Запад ведет поход против России», — заявил секретарь Совбеза.

Патрушев добавил, что страны Североатлантического альянса (НАТО) намерены затягивать конфликт на Украине и уже являются его участниками.

Аналогичного мнения придерживаются и в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Дмитрия Пескова, западные страны «ведут прокси-войну, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях». В Госдуме также считают, что настрой государств Североатлантического альянса на ведение «прокси-войны руками Украины против России до последнего украинца» сохраняется.