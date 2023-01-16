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15:05, 16 января 2023Россия

В Госдуме прокомментировали подготовку украинских военных в странах НАТО

Депутат Канаев заявил, что подготовка военных Украины в станах НАТО не повлияет на ход СВО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Подготовка украинских военнослужащих в странах НАТО не повлияет на ход специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев, его комментарий приводят «Известия».

По его мнению, настрой государств Североатлантического альянса на ведение «прокси-войны руками Украины против России до последнего украинца» сохраняется.

«Одна из стратегий — подготовка военных на своей территории. Почему на своей территории? Очевидно, потому что военные базы находятся вне досягаемости средств поражения РФ. Мы системно наносим удары по таким полигонам на Украине», — пояснил Канаев.

Он предположил, что в странах НАТО для украинских военных будут проводить минимальные тренинги, к которым уже прибегали киевские власти.

Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью The Washington Post сообщил, что Пентагон изменит цели обучения новобранцев Вооруженных сил Украины в Европе. Он пообещал, что в курс обучения включат внедрение в процесс элементов общевойскового боя.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx рассказало, что союзники Украины предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения.

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Анна Щербакова
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