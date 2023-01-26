Российскому педофилу-рецидивисту вынесли приговор за съемку детского порно

В Омске суд приговорил педофила-рецидивиста к 20 годам колонии за съемку детского порно

Омский областной суд приговорил 38-летнего местного жителя к 20 годам колонии общего режима за насилие над ребенком и съемку детского порно с его участием. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «КП-Омск».

Также десять лет он будет проходить лечение у психиатра. Следствие и суд установили, что россиянин совершил действия сексуального характера над несовершеннолетним, оказавшимся в беспомощном положении. При этом осужденный ранее привлекался за аналогичные преступления. Первое из них педофил совершил в 21 год, тогда его жертвой стал шестилетний мальчик, еще через три и четыре года — подростки 13 и 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Тверской области 18-летний юноша изнасиловал 12-летнюю девочку, и та забеременела.