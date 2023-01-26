Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:37, 26 января 2023Силовые структуры

Российскому педофилу-рецидивисту вынесли приговор за съемку детского порно

В Омске суд приговорил педофила-рецидивиста к 20 годам колонии за съемку детского порно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Омский областной суд приговорил 38-летнего местного жителя к 20 годам колонии общего режима за насилие над ребенком и съемку детского порно с его участием. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «КП-Омск».

Также десять лет он будет проходить лечение у психиатра. Следствие и суд установили, что россиянин совершил действия сексуального характера над несовершеннолетним, оказавшимся в беспомощном положении. При этом осужденный ранее привлекался за аналогичные преступления. Первое из них педофил совершил в 21 год, тогда его жертвой стал шестилетний мальчик, еще через три и четыре года — подростки 13 и 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Тверской области 18-летний юноша изнасиловал 12-летнюю девочку, и та забеременела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В США назвали условия смягчения антироссийских санкций
В США заявили о намерении добиться возвращения Украине потерянных территорий
Москвичи бросились арендовать жилье в популярной пляжной стране
Диетолог Гинзбург перечислил вызывающие тревожность и депрессию продукты
Канада решила предоставить Украине танки Leopard 2
США передадут Украине модифицированные танки M1A2 Abrams
Учитель бросил работу ради выгула собак и начал зарабатывать в три раза больше
Российскому педофилу-рецидивисту вынесли приговор за съемку детского порно
В сети восхитились способом туристки избежать переплаты за багаж в самолете
Президент Хорватии напомнил Германии о неудачной попытке воевать с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.