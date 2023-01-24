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12:02, 24 января 2023Силовые структуры

Полицейские задержали россиянина за изнасилование 12-летней девочки

В Тверской области 18-летний юноша изнасиловал 12-летнюю девочку, и та забеременела

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тверской области 18-летний местный житель изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в мае 2022 года, однако известно о нем стало только в январе, так как мать девочки заметила, что ее дочь находится на седьмом месяце беременности. Россиянка обратилась в полицию.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Юноша признал вину.

Ранее стало известно, что в Омске 46-летний россиянин предстанет перед судом за изнасилование девятилетней девочки. Днем 28 августа 2022 года обвиняемый, который недавно вышел из колонии, встретил незнакомую школьницу, заманил ее на пустырь и там, угрожая убийством, избил и изнасиловал.

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Екатерина Власова
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