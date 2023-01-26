Экс-зампреда комитета Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки

Бывшего зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленобласти задержали за взятку

Бывшего первого зампреда контрольного комитета губернатора Ленинградской области задержали за получение взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, в период с сентября 2014-го по март 2015 года чиновник получил взятки на сумму не менее трех миллионов рублей от представителей коммерческих организаций. За вознаграждение он помог им приобрести земельные участки в Ленобласти по заниженной стоимости без проведения процедуры торгов. В результате бизнесмены оформили право собственности на участки стоимостью более 296 миллионов рублей общей площадью 500 гектаров.

Сейчас фигуранта допрашивают следователи. Подготовлено ходатайство о его аресте, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что бывший зампред правительства Камчатки получил срок за взятки в крупном размере.