В Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию из-за парацетамола

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после отравления парацетамолом

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после отравления парацетамолом. Об этом сообщает портал «Невские Новости».

Девочку-подростка доставили в реанимационное отделение Филатовской детской больницы в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее отравление популярным жаропонижающим препаратом.

Позже выяснилось, что пострадавшая школьница из многодетной семьи. Все дети находятся на домашнем обучении. В день происшествия в квартире с ними находилась мать, отец был в отъезде по работе.

Петербургские полицейские начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Аргаяшском районе Челябинской области двое 16-летних подростков отравились лекарствами. Сначала в больницу поступил 16-летний студент второго курса местного медколледжа. Спустя два дня была госпитализирована десятиклассница, которая из-за отравления впала в кому.