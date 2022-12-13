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10:09, 13 декабря 2022Россия

Российская школьница впала в кому из-за отравления лекарствами

В Челябинской области школьница и студент отравились лекарствами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Аргаяшском районе сразу двое 16-летних подростков отравились лекарствами. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сначала в больницу поступил 16-летний студент второго курса местного медколледжа. Через два дня была госпитализирована десятиклассница, которая из-за отравления впала в кому.

По информации издания, подростки были знакомы друг с другом и ранее учились в одной школе. Какой именно препарат стал причиной отравления, не уточняется.

Ранее в Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками. Несовершеннолетних, которые находились без сознания в квартире, нашла родственница одного из них. Трое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Константин Лысяков
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