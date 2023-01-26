В Госдуме анонсировали законопроект о четких правилах вручения повесток

Слуцкий заявил о подготовке ЛДПР проекта о четких правилах вручения повесток в военкоматы

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в партии готовят законопроект о четких правилах вручения повесток в военкоматы. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала «Россия 24» депутат анонсировал документ, который «определит конкретные, четкие правила вручения повестки, конкретные, четкие правила частичной мобилизации». По его мнению, сейчас эти правила «немножко размыты», в связи с чем происходят «многочисленные нарушения».

«Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие огрехи в работе военкоматов… Постараемся исправить и сделать это в рамках законопроекта», — заявил Слуцкий, подчеркнув, что в целом положительно относится к работе военкоматов.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.