В Днепропетровской области оказалось повреждено здание промышленного предприятия

Власти Днепропетровской области заявили о повреждении здания промышленного предприятия

В Днепропетровской области в результате обстрела было повреждено промышленное предприятие. Об этом глава местного областного совета Николай Лукашук сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент выясняются последствия удара по предприятию.

Ранее сообщалось, что по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позднее также стало известно о взрывах в нескольких регионах республики. В частности, они прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях.