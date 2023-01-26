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10:54, 26 января 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области оказалось повреждено здание промышленного предприятия

Власти Днепропетровской области заявили о повреждении здания промышленного предприятия
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

В Днепропетровской области в результате обстрела было повреждено промышленное предприятие. Об этом глава местного областного совета Николай Лукашук сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент выясняются последствия удара по предприятию.

Ранее сообщалось, что по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позднее также стало известно о взрывах в нескольких регионах республики. В частности, они прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях.

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Георгий Нестеров
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