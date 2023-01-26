Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире

Билл Гейтс назвал правительство Украины коррумпированным и одним из худших в мире

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире. Об этом он заявил в интервью, которое доступно на YouTube.

«Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины», — заявил он. При этом предприниматель не уточнил, о правительстве какого периода идет речь.

Тем не менее Гейтс отметил, что сельхозугодья Украины намного лучше, чем в США. По его мнению, Украина является хлебной корзиной Европы, у нее много перспектив.

Ранее основатель Microsoft прокомментировал вероятность достижения целей ООН к 2030 году. По его словам, их не удастся достичь из-за военного конфликта на Украине.