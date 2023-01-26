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18:28, 26 января 2023Бывший СССР

Власти Молдавии выразили желание мирно решить приднестровскую проблему

Власти Молдавии заявили о намерении решить приднестровскую проблему мирным путем

Фото: Shutterstock

Власти Молдавии выразили желание мирно решить приднестровскую проблему, уважая суверенитет и территориальную целостность республики. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, передает ТАСС.

В четверг, 26 января, Серебрян встретился с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым. В ходе обсуждения стороны обменялись мнениями о переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем, а также о ситуации в разделительной зоне безопасности, которую контролируют миротворческие силы России, Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Отмечается, что представители Молдавии и Приднестровья намерены встретиться в Тирасполе во второй половине февраля.

17 января президент Приднестровья Вадим Красносельский подтвердил намерение властей республики присоединиться к России, которое было одобрено на референдуме 2006 года.

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Алевтина Запольская
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Власти Молдавии выразили желание мирно решить приднестровскую проблему
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